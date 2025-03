A confissão racista de Alejandro Domínguez

Ele não se opõe. Ele brinca. Ele ri. Ele debocha. Ele tolera.

Antes, em discurso oficial, Domínguez já tinha dito que o racismo é uma questão social e que a Conmebol faz tudo o que pode. Traduzindo: parem de me encher sobre racismo. Isso não é um problema do futebol.

De fato, o problema é social. Mas não estamos aqui para vomitar obviedades. Estamos aqui para compreender a importância do futebol, seu potencial de transformação, sua capacidade de dialogar com multidões e suas obrigações civis. O problema é também do futebol dado que ele existe dentro dessa mesma sociedade que o enriquece.

Depois do falatório oficial e protocolar, mais relaxado, o presidente da Conmebol deixou o racismo falar mais alto. Em tom de piadinha, mas tão real que ficou impossível ignorar.

Domínguez foi traído pelo ato falho. Confessou. E agora precisa ser afastado. Qualquer coisa menos do que o afastamento é cumplicidade com o racismo.