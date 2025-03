Em discurso covarde e dissimulado, Conmebol lava as mãos sobre racismo

Eu não posso deixar de falar do racismo. Foi com essas palavras que Alejandro Domingues, o presidente da Conmebol, começou a discursar sobre o tema durante o sorteio da Libertadores. Se soubéssemos o que ele cuspiria em seguida talvez alguém pudesse ter gritado na plateia: deixa sim de falar.

Basicamente ele disse o seguinte: o racismo é um problema da sociedade, não do futebol. E a Conmebol faz tudo o que está a seu alcance. Só que isso não é suficiente, segundo ele, porque o racismo está enraizado na sociedade. E aí vem a cereja desse bolo: a Conmebol decidiu convocar as autoridades das nações afiliadas (quais autoridades?) e os presidentes das associações-membro com o objetivo de achar soluções. É o famoso: vamos dar uma complicada aqui, chamar um monte de executivo branco, entrar numas salas de reuniões, tomar uns cafés e uns uísques, fingir que estamos debatendo o racismo até que vocês parem de fazer escândalos aí do lado de fora.

É acrescentar covardia à infâmia. É rir das nossas caras. É a mais absoluta falta de noção somada a um imenso: danem-se vocês e a luta antirracista.