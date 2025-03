Seria hora de Diniz voltar para o Fluminense?

Quem viu o Fluminense em campo contra o Flamengo entendeu a diferença de postura dos dois times. O Flamengo de 2022, e especialmente o de 2023, eram mais fortes do que o Fluminense e, ainda assim, o Fluminense se impôs e celebrou o bi-campeonato carioca em cima do rival. Abel Braga e Fernando Diniz pensaram em estratégias que poderiam dar ao Fluminense alguma vantagem em 22 e 23 respectivamente. E se saíram bem. Mano Menezes não conseguiu repetir o feito e foi dominado por Filipe Luis nas duas partidas da final. A questão sobre treinadores e times vai além do treinador ser bom; ela envolve o respeito à cultura futebolística daquela camisa. Mano é um treinador experiente e vencedor. Mas talvez não seja o cara que melhor compreende o que é o Fluminense.

Filipe Luis sabe o que é o Flamengo. Abel Ferreira sabe o que é o Palmeiras. Roger Machado chegou ao Inter com máximo respeito à identidade do clube. Vojvoda aprendeu sobre a alma do Fortaleza. Mano foi capaz de tirar o Fluminense de uma situação constrangedora em 2024 e deve ficar com esse mérito. Mas e agora? Será que é ele o cara a dar ao time uma personalidade que esteja associada à identidade das três cores? Não acho que seja. A escola gaúcha de Mano não combina com os predicados que vivem há mais de 100 anos nas Laranjeiras. O time de Abel Braga, bastante jovem e ousado, tinha a alma tricolor. O de Diniz de 2023 - leve, coletivo, solidário - também.

Diniz tropeçou em 2024 e saiu com gosto amargo na boca. Mas todos sabem o que fez em 2023 e sabem como ele e o Fluminense se deram bem na construção de um estilo de jogo inovador. Mano Menezes foi o cara que manteve o Fluminense na série A. Mas agora, talvez, fosse o momento de reavaliar o relacionamento. Esperar ficar tarde demais não vai ser bom para ninguém. Seria cedo para uma reconciliação entre Diniz e Fluminense?