Somos tão grandes quanto o tamanho dos nossos rivais

Estaduais chegam ao fim. Fla-Flu, Ceará e Fortaleza, Bahia e Vitória, Inter e Grêmio, Palmeiras e Corinthians. Rivalidades à flor da pele. Algumas torcidas terão que lamber as feridas, outras poderão celebrar. Nada é pior no futebol do que perder para o maior rival. E nada é mais inevitável também. Nesse jogo, perdemos mais do que ganhamos. Quem não sabe perder pode se preparar para a mais miserável das vidas. Saber perder é abraçar a tristeza e não dar espaço para a raiva.

A raiva vem, claro. Especialmente com o atual nível da arbitragem. Mas quem deixa a raiva dominar está lascado.

Mais do que ninguém, os jogadores deveriam estar preparados para lidar com a rivalidade. Tudo o que ídolos fazem em campo as torcidas imitam do lado de fora. Pesquisas recentes feitas no mundo todo mostram como a violência contra mulher aumenta em dia de jogo. Domingo à noite é a hora do terror para mulheres no Brasil.