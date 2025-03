Fluminense de Mano abre mão da coragem e leva baile tático

O Flamengo é campeão carioca. Com justiça. O Fluminense precisava ganhar por vantagem mínima de um gol do time de Filipe Luis para levar para os penaltis - ou de dois gols para ser campeão. Era de se esperar que entrasse no jogo com alguma estratégia para atacar, e não foi isso o que aconteceu. O Flamengo dominou do começo ao fim e só não ganhou porque o VAR resolveu fazer o tal ajuste na linha de impedimento. O Fluminense tentava se defender, sem muito ímpeto para sair para o jogo.

Muito pouco para um time tão grande. É certo que o Flamengo é melhor, tem mais conjunto, mais time, mais dinheiro. Mas se isso definisse vencedor nem precisaríamos jogar. O futebol é o lugar do imponderável.

E também o lugar que raramente premia a covardia. O Fluminense optou pela frouxidão. Não marcou com garra, não atacou com ousadia, não jogou com o coração. Quem acompanha esse clássico sabe que é bastante comum que o time mais fraco acabe campeão sobre o que está, naquele momento, mais forte. Mas para isso é preciso ter postura, personalidade, coragem.