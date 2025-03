Neymar: da euforia desmedida à realidade incontestável

Esse Neymar com o qual sonhamos, esse com o qual as crianças piram, deixou de existir por volta de 2018. O que joga bola atualmente não é aquele que hipnotizou o mundo no começo dos anos 2010.

Lidar com a realidade é sempre melhor do que lidar com o fanatismo. O fanatismo emburrece; a realidade oferece caminhos para uma solução. Agora estamos diante da realidade que atenuou a euforia descontrolada. A torcida, o Santos, os amantes do futebol, a classe jornalística, os patrocinadores aguardam. Atentos, esperamos que Neymar faça suas próximas escolhas na vida e, quem sabe, possa ter mais uns três ou quatro anos de genialidade em campo.