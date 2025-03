A estranha e insensível declaração de Ancelotti sobre Endrick

O Real quase não passou pelo Atlético de Madri na Liga dos Campeões. Foi nos penaltis e por um triz. Durante o jogo, Vini foi agredido com cantos racistas. Parece que ninguém mais liga. O foco agora é dizer que Vini está nervosinho demais. Quem não estaria?

Mas quero falar de Endrick. O brasileiro entrou faltando minutos para acabar o jogo que parecia estar se encaminhando para uma disputa de penaltis, como de fato aconteceu. O Real passou no sufoco, mas Endrick não bateu nenhuma das cobranças. Até aí, normal. O Real tem gente mais experiente para chamar a responsabilidade.

O que me causa estranheza é que Ancelotti fez questão de sugerir que Endrick não bateu o pênalti por estar com medo. As palavras exatas: "Tínhamos dúvidas sobre o quinto [penalti], mas aí vi a cara do Endrick e dissemos: melhor o Rüdiger".