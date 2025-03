Melhoraremos quando os reclamões reclamarem dos erros que os beneficiam

O VAR nunca acabará com o erro no futebol porque a dimensão do erro faz parte do jogo, assim como da experiência humana. Erramos. Estamos mobilizados por crenças, modelos de pensamento, desejos. Erramos.

O ruim não é errar. É não saber o que fazer com o erro.

Há dois anos estávamos debatendo o erro que tirou o Palmeiras de uma Copa do Brasil. Para o São Paulo. Um erro grosseiro, injusto, revoltante.

Abel esperneou. Com razão.

Mas e agora? Agora Abel cala. Procura um contato entre Arboleda e Vitor Roque e acha. Sempre acharemos. É futebol, não é tênis. Pronto. Para ele, é o suficiente.

Melhoraremos quando o treinador beneficiado sair de campo esbravejando a arbitragem ruim que o beneficiou. Porque, claramente, Abel não curtiu a arbitragem enquanto o jogo rolava. Bastava olhar para seus gestos de discordância à beira do gramado.