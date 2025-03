Em atitude sem precedentes Leila Pereira parte para cima da Conmebol

Leila Pereira avisou que era boa de briga. Na coletiva que deu apenas para mulheres ela disse com todas as letras: prefiro não brigar, mas não refugo de uma briga e me saio sempre muito bem. A mandatária sugeriu que no oceano do contencioso que afoga tanta gente ela boia. E boia mesmo. Briga com elegância. Briga com contundência. Briga com confiança. Briga com criatividade.

Depois de dar os primeiros passos no letramento feminista ela agora chama para si a luta antirracista. Está disposta como nenhum outro presidente antes dela pareceu estar. Quer uma solução justa para o que passou seu atleta no Paraguai. Não aceita multas ridículas. Não vai engolir. Vai seguir nessa briga. E, ponderou: se a Conmebol não respeita o futebol brasileiro, que tal nos mudarmos para a Concacaf?

Não sei se há espaço legal para a manobra, mas não importa. Importa a atitude. Importa a ousadia de encarar a Conmebol e suas atitudes que toleram o racismo.