O Santos não falhou com Neymar, mas Neymar falhou com o Santos

Precisamos dos especialistas em fisiologia, verdade, mas não precisamos de especialistas em fadiga muscular para compreender que um atleta de 33 anos, voltando de lesão e tendo sentido a coxa no último jogo faria melhor uso do corpo descansando em vez de passar a noite acordado, em pé, dançando.

Neymar teria sido poupado contra o Corinthians para servir a seleção de Dorival. Imagino que não exista um torcedor ou uma torcedora do Santos que esteja feliz com essa escolha. Não foi a CBF que repatriou Neymar. Foi o Santos. E quem o acolheu como filho foi a torcida. Uma torcida machucada, sofrida e carente de conquistas. O Santos não falhou com seu ídolo nem com sua torcida. Mas o ídolo pisou na bola com ambos. E nem foi uma pisada à moda Soteldo. Foi uma pisada feia e sem ritmo.

Neymar é conhecido como um jogador extraordinário, coisa que ele é. Mas também é conhecido por fazer sempre as piores escolhas. Como diz o meme: a pior escolha de Neymar é sempre a próxima. Pode mudar? Torço por isso. O Brasil precisa da ousadia de Neymar. Precisa da inteligência dele. Precisa da criatividade dele. Mas, para voltar a esse lugar que um dia foi muito seu, o craque vai ter que mudar o modelo de pensamento que usa para fazer suas escolhas. E talvez o corpo de conselheiros que está ao seu redor.