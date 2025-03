Treinador do Vasco mira no combate ao racismo e acerta na misoginia

Porque é gesto associado ao feminino. Homem, vejam, homem que é homem não chora.

A declaração de Carille mira no racismo e acerta na misoginia. Nove de março e nós aqui na luta por um mundo no qual homens possam chorar e as coisas associadas ao feminino não sejam consideradas menores e desprezíveis.

Notem a contradição: A declaração de Luighi foi forte justamente porque ele chorou. Chorou de cabeça erguida. Chorou sem vergonha de mostrar que estava sentindo. Chorou com dignidade. Chorou como só os fortes choram. Chorou com todas as honras e, com seu pranto, chamou a atenção para o que estava sentindo evocando empatia e amor.

Que mundo é esse em que os massacrados não podem sequer chorar e precisam se mostrar fortes sempre? Que conceitos malucos são esses de inferir à vítima a necessidade de estar sempre pronta para lutar? Que doideira é essa que o machismo propõe? Que ideia de homem impenetrável é essa que nossa sociedade adoecida quer vender como única?

Carille errou. Tentou acertar, estava movido pela melhor das intenções, mas não percebeu que estava usando um discurso machista para combater o racismo. O machismo e a misoginia se disfarçam com mais inteligência do que o racismo no mundo do futebol. Só mesmo os muito atentos podem perceber. Seguimos na batalha por jogadores e treinadores capazes de abraçar essa causa. Quem será o primeiro? Estamos trabalhando para além do dia 8 março por um mundo mais justo.