Um dia para compreender como o feminismo pode emancipar todo mundo

Oito de março é a data mundial conhecida como "o dia da mulher". A ideia de criar uma data internacional para a conscientização do que é ser mulher nesse mundo foi dada pela comunista Clara Zetkin em 1910, Desde então houve celebrações esporádicas, especialmente nas organizações socialistas. O "Dia Internacional das Mulheres" só foi oficializado em 1975 pela ONU - ainda que timidamente. Em 1996 a proposta ganhou corpo. Nos anos 2000 as empresas começaram a deixar flores nas baias, mesas e salas das mulheres. Um entendimento rudimentar do que a data significa.

Flores. Parabéns (pelo que exatamente? Por termos sobrevivido a tantos abusos?). Homenagens hoje. Amanhã seguiremos com nossa programação normal: vamos elogiar a aparência de vocês, no dia seguinte vamos criticar a aparência de vocês deixando claro que vocês são objetos que existem para nossa avaliação, vamos interromper vocês sempre que quisermos, vamos contratar mais homens do que mulheres porque "homens não têm filhos "(!), e vamos pagar mais aos homens numa mesma função porque, afinal, eles precisam sustentar o lar, sempre podem ficar até mais tarde porque têm uma mulher cuidando da casa e dos filhos para eles, se fecham com a gente no clube do bolinha, não enchem nosso saco quando fazemos piadas machistas e compartilham com a gente suas conquistas amorosas. São mais divertidos, sabe. Mas não chorem: o dia 8 de março é inteirinho de vocês.

Aos poucos, as empresas mais conscientes começaram a perceber que celebrar o 8 de marco com bombons e flores e voltar ao dia a dia opressor logo depois não era exatamente inclusivo e soava hipócrita. Mas tenho a impressão de que ainda não sabemos o que fazer com essa data.