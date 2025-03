Movimento feminista corintiano solta nota ousada cobrando espaço no clube

Foram essas mulheres que abriram o caminho para nós hoje, e a ÚNICA maneira de honrá-las é continuar lutando por mais espaços de poder e por mudanças reais.

No futebol, por exemplo, no Corinthians há 400 conselheiros, e nem 10% são mulheres!!!

Essa é a nossa reivindicação neste Dia da Mulher: que o Corinthians faça essa mudança em seu estatuto e estabeleça cotas para mulheres dentro do seu CONSELHO.

Não nos interessa apenas o marketing de "Respeita as Minas" ou "Lugar de mulher é onde ela quiser" se NÃO ABREM ESPAÇOS verdadeiros para essas transformações.

Queremos, SIM, ESTAR EM NÚMEROS IGUAIS NO CONSELHO. QUEREMOS, SIM, COM ISSO, SER PRESIDENTA DO TIME DO POVO.

Não queremos apenas aceitar mais cargos de terceiro ou quarto escalão, como se dissessem: "Está bom assim para vocês, vejam como somos generosos, até homenageamos vocês!!!"