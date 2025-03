O ato de coragem de um adolescente contra o racismo tolerado pela Conmebol

Em seu discurso enfurecido, Luighi lembrou que ele e seus colegas são a base, são pessoas em formação. Não seria preciso que um garoto dissesse tantas verdades para os executivos covardes da Conmebol. Mas assim aconteceu. Inundado em dor e revolta, Luighi falou tudo, e falou bem demais. Falou o que deveria ter sido dito pelos jornalistas que estavam ali fazendo as perguntas. Deu aula de dignidade e decência.

Com a voz trêmula, Luighi seguiu discursando para o repórter e se mostrando absolutamente indignado. Com o racismo, claro. Mas mais com a falta de capacidade crítica do jornalista que estava ali interagindo com ele. E com a Conmebol que nada faz de concreto contra o racismo. Ela não se importa, essa é a verdade. Aplica umas multas, ganha uma grana com episódios grotescos, faz umas faixas, umas hashtags e acha que somos imbecis de acreditar que essas medidas significam alguma coisa. Não significam nada. E as cicatrizes em Luighi é ele que vai ter que curar. Com a ajuda do clube, com a ajuda dos que o amam. Mas a gente sabe que as marcas do preconceito não nos deixam jamais. Elas seguem como feridas que podem voltar a sangrar a qualquer momento. Que o Palmeiras ofereça todo o apoio a esses jovens. E que a Conmebol tome vergonha na cara.