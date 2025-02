Vamos falar do machismo de Mauro Cid contra Michelle Bolsonaro?

Com acesso às imagens do depoimento de delação premiada de Mauro Cid o noticiário se esbalda em mostrar que ele disse que Michelle teria pirado ao ver a mudança deixando o Alvorada. Desespero de mulher, explicou o cata-ordens. O que seria desespero de mulher exatamente? Gritos? Lágrimas? Histeria? Mais ou menos como o próprio Cid, ele mesmo, se esvaziou em lágrimas durante o depoimento? Ou seria mais para o tipo de desespero chiliquento do ex-chefe dele durante as apurações da última eleição? E o que seria uma reação honrosa? A de Dilma, talvez, durante a ditadura quando foi torturada e não delatou? Ou sua espinha reta nas ocasiões dos depoimentos oficiais, aqueles que não aconteciam nos porões? Reação de mulher, reação de homem. Que simplismo opressor e violento.

Aplaudir machismo porque ele se apresenta contra uma figura abjeta como Michelle Bolsonaro não deveria ser aceitável. Mas é. Boa parte da esquerda se delicia com esse tipo de covardia.

Reforçar estruturas misóginas não faz parte de nenhuma corrente política que queira ser reconhecida como decente. Nem toda a mulher é feminista mas todas sem exceção são vítimas do machismo. A força do feminismo está em ser capaz de defender mesmo as mulheres que lutam contra a gente.