É legítimo ir a um jogo usando camisa com nome de ditador?

Vimos durante a semana que um torcedor do Palmeiras foi ver seu time estampando nas costas o nome "Mussolini". Ao que consta ele não foi perturbado e não houve quem se revoltasse ao redor. Uma foto foi tirada e por isso soubemos do episódio. O Palmeiras diz que está ciente e que estuda o caso.

Em outras ocasiões, como na do torcedor que abaixou as calças na tentativa de ofender uma torcedora rival, o clube agiu imediatamente e expulsou o machão. Então sabemos que o Palmeiras está atento e, com o reconhecimento fácil, pode resolver esse tipo de confusão.