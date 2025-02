Devemos comemorar o sul-americano sub-20 do Brasil?

Tudo começou com uma goleada de seis a zero para a Argentina. Vergonha e constrangimento. Executivos da CBF se mandaram para a Venezuela, palco do sul-americano. Precisamos corrigir essa rota ou seremos aniquilados moralmente. A rota foi corrigida e, quem diria, Brasil campeão eliminando, nesse trajeto, a seleção argentina.

Só vejo motivos para festa, pode pensar quem não viu os jogos. Quem viu com atenção talvez pense diferente.

Fomos uma seleção que de Brasil não tinha nada. Defensiva, recuada, amedrontada, conservadora, careta. Paramos de levar gols, verdade. Mas foi isso. No mais, só mesmo o título custe o que custar.