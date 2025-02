Corinthians entra na dimensão do encanto

O futebol só existe porque torcer é terreirizar espaços. É da ordem do mistério e do encanto. É se soltar no descontrole do corpo em vibração, o corpo em delírio, o corpo em êxtase. A fase do time não se separa da loucura de sua torcida. Uma loucura cheia de sanidade e de beleza. O Corinthians não se explica; o Corinthians se sente. Viva o poeta Sergio Vaz.