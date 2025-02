Quem está surpreso com o recomeço de Neymar no Santos?

O Neymar do videogame, esse que enlouquece crianças, não existe e, por mais estranho que seja precisar dizer isso, talvez a constatação mereça ser feita. O Neymar do videogame é uma ideia de craque que passou perto de se concretizar. Esse Neymar arrojado, criativo, rápido, incansável, maroto e goleador foi visto pela última vez há muitos anos. O do videogame é a idealização do craque que teve vislumbres mas não se manteve no auge.

A euforia desmedida que seu retorno gerou agora capota diante da realidade. Estávamos aqui tentando explicar justamente isso enquanto o barulho da festa parecia abafar nossas vozes. Tempo e paciência. Sem isso, Neymar não terá como se reorganizar física e mentalmente.