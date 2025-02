Depois do constrangimento, torcida do City muda história do bandeirão

No dia 6 de fevereiro de 2023 o clube de Pep foi indiciado pela Liga por 115 acusações de quebrar as regras financeiras da competição. O julgamento teve início em setembro de 2024 e espera-se um veredito até o meio desse ano.

O bandeirão da torcida do City, agora já historicamente infame, é também resultado dessa elitização dos estádios que afastou dos campos a torcida em transe, a torcida que se recusa a ser domesticada. É uma ideia bastante ruim gastar espaço, dinheiro e criatividade com mensagens como a exibida pela galera do City. Uma ideia que certamente não passaria pela cabeça de nenhum geraldino ou geraldina porque quem ama de verdade a natureza desse esporte sabe que nada se compara a se entregar de forma apaixonada e delirante ao time que se ama.

A torcida do City e seu bandeirão que lambia Rodri para provocar Vini agora diz que a provocação era para o presidente do Real. Pior do que passar pelo constrangimento é ser incapaz de assumir a dimensão do ridículo que vive na gente e que, por isso, todos somos capazes de alcançar, como ensinou Nelson Rodrigues.