Hoje mais do que nunca vale celebrar os 35 anos da libertação de Mandela

Nelson Mandela passou 27 anos de sua vida na prisão. Muitos deles em uma cela minúscula na Robben Island, na Cidade do Cabo. De sua solitária saia apenas para trabalhar em uma pedreira quebrando rochas debaixo do Sol e do calor, ou do frio e da chuva. Nada indicava que essa vida que durou três décadas acabaria. A sentença era de prisão perpétua e o país era dominado pelos brancos e pelo regime de segregação do Apartheid.

Mas a África do Sul, graças à luta daqueles que nunca desistiram, achou um caminho para a democracia e para alguma justiça social. Mandela foi libertado num 11 de fevereiro. Saiu de sua cela aos 71 anos, em 1990, para ser eleito quatro anos depois presidente do país que sempre o tratou como um filho bastardo. Mudou bandeira, mudou hino, criou uma das constituições mais modernas do mundo, implementou políticas de reparação, instituiu uma comissão da verdade e reconciliação, uniu o país.

Num mundo a cada dia mais trumperizado, celebremos a jornada desse homem e lembremos que mesmo quando nada indica que as coisas mudarão, mesmo quando a noite parece que não vai ter fim, a saída de repente aparece desde que não desistamos de lutar.