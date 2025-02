Garro, Sócrates, a camisa 8 e o que determina quem é ídolo de um time

O domingo marca a volta de Garro ao Corinthians. Garro nunca venceu nenhum título com a camisa corintiana, mas vai jogar com a numeração que, nesse clube, é a mais simbólica: a 8 de Sócrates.

Sócrates não foi o jogador que mais empilhou canecos pelo Timão (ele ajudou o time a levantar três Paulistões). Não venceu Brasileiro, nem Libertadores, nem mundial. Mas é, para uma multidão, o ídolo maior que já vestiu esse manto. Ídolo em território nacional e, para muitos amantes do futebol também em território internacional.

Garro entra em campo hoje, 9 de Fevereiro, com a 8 nas costas. Uma camisa que, a meu ver, deveria ser aposentada (com a 10 do Santos e a 10 do Flamengo). Mas, não sendo, que seja usada pelo jogador que melhor representa os valores do clube.