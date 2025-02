Com visita de Trump, NFL exclui slogan antirracista do Super Bowl

Pela primeira vez desde 2020 a liga de futebol americano, a NFL, retirou o slogan "End Racism" (Acabe com o racismo) de uma partida. Justamente da final, conhecida como Super Bowl. Especula-se que a provável presença de Donald Trump ao jogo tenha levado os executivos da liga a optarem por um outro slogan: "Choose Love - It Takes All of Us". Alguma coisa como: "opte pelo amor". "Precisamos de todo mundo".

"Acabe com o racismo" era um enunciado vazio, mas pelo menos tocava na questão fundamental. Opte pelo amor é, além de vazio, completamente inexpressivo, vago, infantil, pudico, paroquial, ridículo. "Precisamos de todo mundo" é ainda mais singelo: precisamos de todo mudo para fazer o quê? Bem, a julgar pelas primeiras ações da administração Trump-Musk, para fazer o que de pior puder ser feito.

As políticas de inclusão social sofrerão muitas derrotas com a ascensão do fascismo nos Estados Unidos. Todos os dias, desde que Trump assumiu, temos visto suas ações em nome de uma nação branca, masculinista, heteronormativa e fanática-religiosa. A exclusão do slogan contra o racismo - que era bastante vago, diga-se - é apenas uma reação da Liga que se mostra desesperada para indicar estar alinhada a Trump.