Só uma ação pode dar um pouco de paz aos que perderam seus filhos no Ninho

O Flamengo deveria trabalhar na construção de um memorial na Gávea para os garotos que perderam suas vidas na tragédia do incêndio do Ninho do Urubu, que completa seis anos.

Um memorial onde as histórias desses meninos fossem contadas em palavras e imagens. Quem eram, o que gostavam de fazer, quais eram seus sonhos, a forma como sorriam, pediam benção aos pais, as coisas que diziam, os sabores que gostavam, os jeitos que choravam.

Um memorial que contenha detalhes das vidas deles até o momento da interrupção. Nós somos as nossas histórias, nossos desejos, nossos trajetos, nossas cicatrizes.