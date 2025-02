Se depender da ordem das coisas misteriosas, volta de Neymar já é sucesso

Neymar volta a jogar com a camisa do Santos no dia de seu aniversário de 33 anos. O jogo é contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o mesmo time que em 1964 levou 11 gols do Santos de Pelé em um jogo que entrou para o folclore do futebol e segue sendo repercutido até hoje.

Trinta e três, diz a lenda, é a idade de Cristo. Tudo a ver com a forma devota com a qual Neymar está sendo recebido pelos fãs e perseguido pelas câmeras.

Se Neymar dependia de amor e acolhimento para voltar a ser Neymar, então não falta mais nada. Tudo foi oferecido. Tudo foi dado. Agora é entrar em campo e dar vida ao recomeço de uma carreira que parece ter sido interrompida.