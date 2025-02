Fluminense não acha porta de saída de seu inferno particular

O Fluminense é o 10º colocado no Campeonato Carioca, que abriga 12 times. Para piorar, o Fluminense se mostra incapaz de jogar bem. O comportamento furioso de Mano Menezes à beira do gramado mostra que ou ele perdeu o contato com o elenco que não consegue fazer o que ele pede ou que ele perdeu a capacidade de montar esse time de forma minimamente razoável. Mano, aliás, nem parece estar com raiva nas coletivas. Ele parece entristecido, desesperançoso, desestimulado.

A chance de que, diante de uma derrota para o Vasco, ele seja demitido não é irreal. Mas e depois? Renato Gaúcho? Tite? Há nomes fortes na beira da praia esperando por um chamado. A questão é: quem vai conseguir fazer desse elenco um time? O elenco está longe de ser ruim. Mesmo sem Ganso e Renato Augusto há opções que vêm da base: Isaac e Riquelme. Por que não usá-las? Por que Mano não dá passagem a esses jogadores que sabem fazer a ligação entre defesa e ataque?

O clássico contra o Vasco nessa quarta-feira 5 de fevereiro talvez seja mais importante para Mano do que para o Fluminense. A chance de ir às semis da Taça Guanabara são remotas, quase um milagre. Ganhar é importante para dar fôlego à construção de um time para o ano. Perder é, tudo indica, o fim da linha para Mano nessa passagem pelo Fluminense.