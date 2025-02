No mano a mano com o hater

"Ataca o Neymar e fecha os comentários né, qual seu problema de um adulto expressar suas emoções seja por alguém o que for? Quem colocou isso na sua cabeça de louca que as pessoas não pode mais ser feliz por causa de outra, se você não gosta do cara, era melhor ter ficado calado (sic), se você não emociona com nada se nada mexe com você isso é um problema seu, porque você é muito amargurada! As pessoas adultas pode sim chorar se emocionar, isso não faz delas menos homem não, você é muito mal amada, uma mulher nojenta que só gosta de fazer intrigas! Pode sim chorar os adultos se emocionar por algo que gosta por alguém que gosta, por um ídolo, seja o que for, você não é ninguém pra querer criticar isso, uma veia que nem você devia era ter vergonha na cara! Mal amada!"

Essa foi a mensagem mais educada que recebi pelas redes sociais depois de escrever uma crítica à reação cheia de comoção e desequilíbrio emocional de uma multidão de homens à volta de Neymar.

Minha crítica dizia mais ou menos assim: o futebol mexe com a gente nesse nível do descontrole. Se deixamos o amor nos levar e nos comportamos como fãs adolescentes de Taylor Swift isso me parece bonito. Mas percebamos: mulheres que reagem assim são descontroladas e histéricas. Se reagem assim em relação a um ídolo são acusadas de querer dar para ele. Homens maduros que reagem nesses termos são pessoas sensíveis, apaixonadas, intensas.