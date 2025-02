O que podemos dizer sobre a emoção que a volta de Neymar gerou?

Mas o adulto Ney está no seu caminho que, sob muitos pontos de vista, é um caminho de sucesso. Neymar vai seguir se transformando, não resta dúvida.

O que me intrigou mesmo foi ver a comoção generalizada que a chegada dele gerou. Homens bastante crescidos e até envelhecidos reagindo como as fãs adolescentes de Taylor Swift quando a cantora esteve no Brasil. E somos nós que somos acusadas de sermos emocionalmente descompensadas, seria bom fazer o registro.

Entendo que o futebol mexa com a gente dessa forma. Acho bonito que assim seja. Mas me intriga a reação descompensada na festa da volta de Neymar que não vimos nem com as voltas de Ronaldo ou de Romário - dois campeões mundiais. Uma reação emocionada que eu não tinha visto, aliás, antes do NeyDay.

A pesquisadora Valeska Zanello usa o termo "casa dos homens" para falar de como a cultura heterossexual masculina ensina homens a amarem outros homens desde pequenos. São os outros caras que os inspiram, são os outros caras que eles admiram, são os outros caras que são os heróis e super-heróis deles, são os outros caras que são as pessoas que eles celebram e com quem querem passar o tempo. A maioria dos homens não reage desse modo emocionado - quase desesperado - idolatrando mulheres. Eles reservam esse tipo de devoção exclusivamente para outros homens.

Mulheres são ensinadas as mesmas coisas: a amar, celebrar e honrar os homens. Para outras mulheres, somos ensinadas a reservar desconfiança e rivalidade. Um jogo desequilibrado e injusto que funciona perfeitamente para a manutenção da cultura hetero-patriarcal. Recentemente temos visto o feminismo expor essa desigualdade, mas a verdade é que fomos todas e todos constituídas e constituídos com esses paradigmas e temos que trabalhar para nos reeducar.

Entendo que parte da reação exagerada que vimos por todos os lados com a volta de Neymar se deve aos fatores acima. Alguns dos mesmos que criticam mulheres por serem demasiadamente emotivas não pouparam a comoção exagerada e desenvergonhada durante o Ney Day. Deve ser uma delícia ser homem e poder reagir nesses termos quando assim for de sua vontade.