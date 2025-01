A mais bela declaração de amor ao futebol e ao Palmeiras que já li

Como corintiana eu não deveria me emocionar com uma declaração de amor ao rival, mas nem sempre é possível controlar emoções. Ou raramente é. Christian Dunker é uma das vozes mais fundamentais do debate público atual. Psicanalista, professor, comunicador e palmeirense. Fui atrás dele para falar da violência que estamos vendo no jogo que amamos e voltei com muito mais. Pretendia que o título fosse alguma coisa relacionado ao tema inicial, mas, diante do conteúdo por Dunker oferecido, tive que mudar de ideia para tentar resumir a beleza e a relevância das palavras abaixo. Publico aqui a íntegra de suas respostas e aviso: é uma melhor do que a outra.

O futebol está mais violento hoje ou estamos falando de um tipo diferente de violência?

Acho que dentro de campo a violência diminuiu, ser caçado em campo como Pelé foi na Copa de 1966, ter que apelar para o Chicão para enfrentar a Argentina em 1978 ou coisas como vimos no Flamengo contra Cobreloa, na Libertadores da América não acontecem mais, de forma insidiosa e permissiva como antes. Na arquibancada acho que a violência também diminuiu, mas às custas do que eu considero um fracasso de inteligência e uma preguiça pedagógica, representados pelos clássicos com torcida única. Câmeras, punições ao time cuja torcida exibe sua violência entre si ou contra o adversário tem um efeito. No entanto, será que este efeito representa uma redução do fator V (vale dizer, índice de disposição genérica a passar da agressividade para a violência)? Neste caso a oportunidade perdida para ensinar crianças, famílias e torcedores, inclusive os mais fanáticos a respeitar o outro parece ter deslocado a violência para os confrontos programados nos arredores dos estádios, nas rotas ou rodovias de acesso e ainda para o encontro desavisado entre camisas. Não consigo pensar que Estados onde a violência assume parte dos métodos e da política de governo, como em Goiás, tenhamos mais confrontos armados. Este processo parece estar mais em acordo com o progresso da gramática das milícias no país, consequentemente maior nos dos territórios já tribalizados. Neste caso a violência usa o futebol como pretexto. Na medida que as pessoas são grupalizadas segundo seu credo esportivo, é preciso mostrar imaginariamente que "aqui quem manda sou eu", um exercício fútil, como é fútil a maior parte dos motivos para assassinatos no país.