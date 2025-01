Cruzeiro pode provar que a diferença entre o maluco e o gênio é o sucesso

Eu diria que o desafio de Diniz é uma imensidão. Se der errado, vão dizer que o projeto era uma maluquice desde sempre. Se der certo, vão dizer que era genial. Teremos que esperar para ver.

De concreto mesmo o que temos é um clube ainda bastante endividado - entre os cinco mais endividados do Brasil - que mesmo assim não para de contratar. O noticiário gosta de enfatizar que a SAF Cruzeiro reduziu muito suas dívidas. Sabemos como uma SAF reduz dívida. Renegociando e negligenciando o que é devido a trabalhadores a ao Estado. Qualquer um de nós seria capaz de reduzir dívidas com essa marmelada. É legal, claro. Mas é moral?

Quem se importa? O que importa é ganhar, ganhar, ganhar. E se o Cruzeiro fizer desse elenco de achados e perdidos um time campeão tudo isso ficará para trás. Eu duvido? Como Dinizista, não duvido. Secretamente, até torço para ver esse elenco virar time e jogar para encantar. Na miúda já até comprei uma camisa do Cruzeiro na loja do Museu do Futebol, em São Paulo. Retrô. Linda demais. Vai que.