Jornalista foi atacada por ser da imprensa mas também por ser mulher

Relatório divulgado em dezembro de 2024 pelo CDjor (Coalizão em Defesa do Jornalismo), que analisou ataques sofridos por membros da imprensa durante a cobertura das eleições municipais brasileiras de 2024, indica que mulheres jornalistas receberam 50,8% das violências registradas, apesar de representarem 45,9% dos profissionais monitorados. Recorte para o Instagram revela que o número foi ainda maior, 68,3%, enquanto no Twitter, atual X, foi de 53%. Estamos falando de insultos misóginos e de comentários relacionados a aparência.

Das redes para as ruas.

Natuza Nery, um dos nomes mais conhecidos do jornalismo brasileiro, foi alvo de um ataque covarde em São Paulo enquanto fazia compras em um supermercado no final de dezembro. O autor do crime é policial. Estava em dia de folga da farda mas não de sua masculinidade adoentada. Imagino que Natuza não estivesse com um homem a seu lado porque isso provavelmente teria evitado o ataque. Apenas mais um sinal de um tipo covarde de masculinidade que parte para cima de mulheres desde que elas não estejam acompanhadas de um homem. Um indicador do aspecto homoafetivo das relações masculinas. Homem respeita homem. Mulher acompanhada de homem não é alvo de cantadas, de comentários misóginos, de deboches, de agressões. Já uma mulher sem macho ao lado deixa de ser sujeito e passa a ser alvo.