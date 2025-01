Sugestões para que 2025 seja o mais belo dos anos para o futebol brasileiro

A população brasileira, que é de aproximadamente 200 milhões de pessoas, tem 51% de mulheres. Estamos, assim, falando de cerca de 100 milhões de pessoas do gênero feminino no Brasil. A pesquisa "A Torcida Brasileira", feita pelo UOL em parceria com o MindMiners em 2022, revelou que 68,9% das mulheres no Brasil torcem para algum time de futebol filiado à CBF. Escrevi sobre isso nesse texto aqui.

Ainda assim, os clubes nos tratam mal. Amamos um esporte que nos detesta. O máximo que temos a nosso favor são campanhas publicitárias isoladas criadas pelos departamentos de marketing, especialmente em março. Não há pesquisas sobre a parcela LGBTQIAPN+ entre as torcidas, mas nós estamos lá, amando clubes que debocham da nossa existência. Para sobrevivermos, criamos nossas próprias organizações. No mundo inteiro. Aqui as conhecidas 10 maiores torcidas organizadas: Gaygooners (Arsenal): 28,7 mil, PorcoÍris (Palmeiras): 20 mil, Chelsea Pride (Chelsea): 19,3 mil, LGBTricolor (Bahia): 15,4 mil, Proud Lilywhites (Tottenham): 13,3 mil, Vasco LGBTQ+ (Vasco): 12,3 mil, Rainbow Devil (Manchester United): 9,2 mil, Marias de Minas (Cruzeiro): 8,7 mil, Kop Outs (Liverpool): 8,5 mil, Furacão LGBTQ+ (Athletico-PR): 8,4 mil.

O levantamento foi feito pelo Coletivo de Torcidas Canarinhos LGBTQ, que nasceu em 2019 para congregar as TOs dos movimentos LGBTQIAPN+.

Nós estamos nessa luta de seguir amando um esporte que todos os dias trabalha por nossa exclusão. O que nos mantém aqui? A noção de que o jogo é maior do que o preconceito de seus dirigentes. Ele se impõe. Ele se ergue. No final, o futebol sempre ganha.

Que 2025 seja o mais inclusivo dos anos. Que mulheres e pessoas LGBTQIAPN+ conquistem mais espaço, mais respeito, mais participação e mais poder. Que os clubes nos tratem com dignidade para além de seus departamentos de marketing. Que façamos parte da diretoria, dos conselhos, das comissões técnicas, das chefias de torcidas organizadas. Que o futebol feminino não seja negligenciado por dirigentes limitados e tacanhos. Que possamos levar para o interior do poder nosso conhecimento sobre o que realmente importa nesse jogo: a capacidade humana de amar, de criar coletivos, de ser criativa e de se relacionar. Que 2025 seja o ano da revolução dos afetos no futebol.