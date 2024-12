O novo Pacaembu enfrenta a realidade e fracassa vergonhosamente

O urbanista Nabil Bonduki, professor de planejamento urbano da USP, vem fazendo regulares alertas sobre como as obras da reforma do Pacaembu estariam negligenciando a realidade hídrica do local. Diante do recente alagamento do estádio, que resultou no cancelamento da final da Taça das Favelas, o professor voltou a explicar por que a encrenca vai ser grande se nada for alterado na forma como o histórico estádio foi reformado.

Em sua conta no Instagram, Bonduki escreveu: "O campo do Estádio do Pacaembu ficou encharcado e a final da Copa das Favelas foi cancelada, ficando evidente as falhas do projeto da concessionária do Estádio Pacamebu".

O professor diz que a área onde o estádio foi construído é "ambientalmente sensível", mas que, ao menos, o projeto original, que é dos anos 1930, "buscou adaptar a construção, na medida do possível, ao meio fisico, com as arquibancadas sendo construídas sobre o terreno natural, na vertente do vale". Por ali, diz Bonduki, vivem nascentes e águas pluviais que correm para o fundo do vale. Nos anos 90, havia enchentes regulares na Avenida Pacaembu e o problema foi resolvido durante a gestão de Luiza Erundina, com a construção do piscinão que fica sob a praça Charles Miller.