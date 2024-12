O futebol revela aquilo que o dinheiro não pode comprar

Os petrodólares já compraram tudo na Europa: museus, escolas, edifícios, terra, Igrejas, clubes, políticos, leis, Copas. Mas tem uma coisa que o dinheiro que vem da matança da vida nesse planeta não pode comprar: tradição.

O City - e antes dele o Chelsea - são clubes que não têm tradição no futebol. Por causa da inexplicável, indecente e imoral riqueza de seus proprietários (no caso do Chelsea, mais especificamente de seu ex), ambos saíram de um estado de mediocridade para o mundo dos trilhões dentro do qual quase tudo passa a ser possível: os melhores jogadores, os melhores treinadores, os melhores CTs, as melhores tecnologias, as táticas mais infalíveis. Tudo ao alcance de uma transferência bancária. Mas tradição, história, respeito, legado; essas coisas não estão à venda.

O professor de ciências políticas de Harvard, e autor de alguns best-sellers, Michael Sandel tem um livro delicioso que se chama "O que o Dinheiro não Pode Comprar". Ele trata da fúria avassaladora do capital que transforma tudo e todos em mercadoria oferecendo dados estarrecedores. Sandel explica como chegamos a essa fase do capitalismo, mas infelizmente não sugere como podemos sair dela.