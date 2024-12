Fluminense em busca de janela espetacular para superar o sofrimento de 2024

O Fluminense está na disputa do Super Mundial no meio do ano e tem pouco tempo para remontar - e rejuvenecer - o elenco. As análises que fizeram o clube trazer tantos jogadores que não conseguiram se firmar, ou não tiveram chances, precisam investigar onde e por que erraram.

Claro que as contratações foram feitas para a comissão de Fernando Diniz e parte do fracasso que esses atletas experimentaram tem relação com a saída de Diniz e a chegada de Mano Menezes. São propostas de jogo muito diferentes a desses dois treinadores. Gabriel Pires, por exemplo, é um volante de qualidades interessantes, assim como Terans. Renato Augusto, acho que todos concordam, é craque. Lucumí é promessa. Douglas Costa, de fato, era um risco. E Marquinhos, na minha humilde opinião, deveria ter ficado no clube.

O time agora vai ser montado ao gosto de Mano Menezes. Tudo bastante diferente do que foi planejado para 2024. Dois mil e vinte e cinco tem que ser ano de volta por cima. O presidente Mario Bittencourt conta com isso porque, afinal, é ano de eleição. lea vai o Fluminense atrás de uma janela tão estupenda que seja capaz de apagar a de 2024.