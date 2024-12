Onde está a solidariedade dos homens no caso dos estupros a Gisèle Pelicot?

Dias depois de o caso ser revelado, a polícia chamou a filha do casal para mostrar a ela imagens de uma mulher semi-nua e desacordada. Queriam saber quem era. Era ela mesma. A filha tampouco se lembrava daquelas roupas íntimas, embora reconhecesse estar em sua cama. A história de Dominique Pelicot, estuprador, marido e pai, é de um horror absurdo, mas está longe de ser rara.

O estupro é uma cultura. No Brasil, acontece a cada seis minutos (números muito sub-notificados). Em 2023, 14 mil crianças de até 14 anos se tornaram mães. Nos últimos cinco anos, uma criança ou adolescente do sexo feminino morreu a cada semana por causa de complicações relacionadas a gestações já que o corpo de uma criança não foi feito para gestar ou parir. O estupro é uma cultura e, nesse contexto, o caso do estuprador Dominique Pelicot e de seus 50 colegas estupradores não pode ser tratado como raro, exceção ou monstruoso.

Os 50 outros estupradores da senhora Pelicot, agora condenados, alegaram que não sabiam que Gisele tinha sido dopada e que, assim, não estava consentindo com o ato. É bastante sintomático da cultura da masculinidade, uma que realmente não se importa com o que sente uma mulher durante um encontro sexual. Claro que é uma mentira, mas é também revelador: não há nenhum interesse no objeto feminino deitado ali. Está viva, morta, dopada, pouco importa. O que importa é atravessá-la com o pênis rígido para que outro homem veja o que estou fazendo e, juntos, tiremos prazer dessa violência e desse encontro sexual que está se dando, na verdade, entre dois ou mais homens (vamos lembrar do caso Robinho).

Nem todo homem

Se você é um homem heterossexual que está atento ao que sente a mulher com quem se encontra sexualmente resista à tentação de meter aqui um "nem todo homem". Se você não é esse homem, você é, então, um ser humano absolutamente normal. Não estamos trabalhando com medalhas para a normalidade. E se você não é esse homem intoxicado de masculinidade, saiba que o mundo lá fora é violento nesses termos para mulheres a despeito de suas qualidade particulares (que a gente chama de normalidade), e, assim, arregace as mangas e lute para que todos os homens sejam tão maravilhosamente normais quanto você.

Aqui vale dizer que não existe a expressão "sexo consentido". Todo encontro sexual pressupõe consentimento. Sem consentimento chama-se estupro.