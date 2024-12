Pep Guardiola: do futebol total ao futebol totalitário

O jogo posicional - esse inferno - é aquele que tira do atleta a capacidade de inovar e confere ao treinador o controle absoluto sobre a partida. Uma ilusão, claro. O único resultado certo é o do tédio para quem assiste. No mais, tudo pode acontecer. Mas, evidentemente, esse jogo entediante se mostrou bastante vencedor e o City conquistou tudo o que poderia conquistar. Dane-se a falta de criatividade, dane-se a ausência de manifestações artísticas; queremos taças. E elas vieram.

Guardiola quer ser o regente supremo de uma orquestra que precisa, para soar afinada, obedecer seus comandos. Mas o futebol é jazz: o próximo acorde acontece sem premeditação, ele nasce do relacionamento entre os músicos e da escuta entre os envolvidos.

Agora, pela primeira vez em sua carreira, Pep enfrenta uma crise técnica e tática. Seu futebol totalitário não consegue mais ganhar. O elenco dá sinais de desânimo. Deve mesmo ser ruim ter que jogar de forma tão rígida, ter sua inteligência suprimida em nome das certezas autoritárias de um treinador acima de qualquer suspeita.

Eu preferia aquela Pep em começo de carreira. Seu Barcelona foi bom de ver jogar. Com esse City eu nem me importo. Tudo parece fabricado e tedioso demais. Guardiola pode se reinventar. Eu apostaria nisso. Mas, por enquanto, estamos vendo em campo a falência de um estilo de jogo que se compara ao pior que existe hoje no mundo: triste, sem movimento, sem alegria, sem encanto.