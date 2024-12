O Botafogo convoca o Brasil a lembrar do tamanho que sempre teve

Vejo muita gente surpresa com a força nacional do Botafogo. Pelo país inteiro, pelos cantos mais remotos, aparecem botafoguenses em festa. Não deveria ser uma surpresa que assim seja. O Botafogo é o time de Didi, Garrincha e Nilton Santos. É o time do mais poético dos escudos: o da estrela solitária. A estrela que é na verdade um planeta: Vênus. Os primeiros remadores do Botafogo de Futebol e Regatas, saindo antes do Sol nascer para praticar, viam sempre no céu essa estrela solitária, que teimava em brilhar mesmo na iminência do nascimento do Sol. Nessa hora, um remador com alma de poeta deve ter pensado em desenhar um escudo com uma estrela solitária.

Vênus, na astrologia, é símbolo do amor, dos afetos, dos relacionamentos. Portanto: da arte de viver.

Imenso, o Botafogo escreve em 2024 a mais comovente das histórias. Em 2023 alcançou novos círculos do inferno ao entregar de forma bizarra e constrangedora um título que estava ganho. Foi ridicularizado, debochado, achincalhado.