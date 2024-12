Foi bonita a festa, pá, mas teve misoginia sim senhor

"Os jogadores também cantaram: 'No Monumental, o galo virou galinha', numa provocação ao Atlético-MG". Essas são as palavras contidas no relato do repórter Bruno Braz, que estava em Buenos Aires, a respeito da festança botafoguense depois do jogo.

A misoginia é escancarada e passa longe de ser inofensiva - pelo contrário. O feminino é sempre menor, desprezível, mais fraco e debochável, é o que a paródia comunica.

Galinha sugere outras coisas além do feminino de galo. Sugere comportamento sexual ativo, e isso é inaceitável numa sociedade misógina. Os maiores xingamentos que uma mulher pode receber têm sempre essa conotação: a do comportamento sexual farto e ativo.