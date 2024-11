PEC contra aborto não é cortina de fumaça

Aborto é questão econômica, política e social. Diz respeito à forma como mulheres são tratadas, domesticadas, adestradas, disciplinadas, limitadas, julgadas, coisificadas. Não tem absolutamente nenhuma relação com a suposta vida do feto. Ninguém sabe se feto tem vida ou contém alma, ninguém jamais saberá. E, como não sabemos e jamais saberemos, esse debate é falso.

Quem acredita que feto é alma apenas não aborte e ponto final. Seria o mais simples dos debates se ele não fosse, na verdade, um debate sobre as coisas que não estão sendo ditas.

O controle sobre a sexualidade da mulher é mais antigo do que a civilização. É esse o debate e é por isso que ele jamais será cortina de fumaça para coisa alguma.

O que os defensores de fetos querem colocar em pauta é o controle ainda maior de corpos femininos. Se a preocupação fosse com alguma vida, estaríamos falando de políticas reprodutivas e não tentando dar a fetos direitos que nenhuma mulher desse país tem.

Falar de política reprodutiva é falar de licença maternidade, creches públicas e gratuitas, saúde pública e gratuita, transporte público e gratuito, ensino publico e gratuito, pensão alimentícia para pais que fogem da responsabilidade, educação parental, educação sexual.

Quem se importa com a vida se importa com a vida de crianças nascidas e que moram em condições de vulnerabilidade. Quem se importa com a vida se importa com a vida de inocentes mortos pela polícia em ações desastrosas, imorais, criminosas e regulares em favelas e periferias.