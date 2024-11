Augusto Melo pisa no sagrado corintiano e chafurda em lama moral

Começou com uma declaração coletiva do time do Corinthians dizendo que o elenco apoiava Melo contra tentativa de golpe. Um texto apequenado que usava palavras caricatas para tentar revelar que os jogadores estavam com Augusto Melo contra o impedimento que vai ser votado e que pode afastá-lo da presidência.

Obviamente, a julgar pela linguagem e pela absoluta falta de paixão que uma declaração desse tipo deveria conter, a manifestação não foi voluntária. O que você faria se seu chefe pedisse que você o elogiasse publicamente? Diz bastante a respeito do chefe e da falta de vergonha com a qual ele encara a vida. É constrangedor para todos os envolvidos, mas ainda mais para a chefia.

O elenco corintiano, cuja base é a mesma que não se manifestou diante de questões políticas muito mais urgentes, como o pedido de apoio do time feminino contra violência de gênero, agora aceita pagar esse mico histórico.