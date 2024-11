A vaia como direito da arquibancada: até onde é inteligente usá-la?

A torcida do Palmeiras também andou vaiando o time por causa de apresentações que julgou estarem aquém da capacidade do elenco. Abel reclamou, com razão. O Palmeiras, há quatro anos, é uma potência competitiva. Esse ano já levou o Estadual no masculino e no feminino. Será que não caberia o apoio irrestrito? No erro e no acerto? Na vitória e na derrota? Na glória e no fracasso?

Acho que a torcida do Corinthians deixa lições. Ela vaia, mas espera sempre o jogo acabar e, então, quando julga apropriado, vaia coletivamente. Essa atitude me parece mais coerente com o amor que a gente diz que sente.