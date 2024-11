O Botafogo somos nozes

O título desse texto, escrito propositalmente errado já que nozes não é plural de nós, foi inspirado no meme "as árvores somos nozes", um dos primeiros a viralizar no Brasil. Isso esclarecido, seria bom falarmos sobre o glorioso Botafogo, o time que tem a camisa mais bonita do mundo.

Mais uma vez, o Fogão enfrenta seus traumas. Líder isolado do Brasileirão, sobrando na Libertadores, time mais dinâmico, criativo e de futebol retumbantemente abrasileirado do país atualmente, o Botafogo, o botafoguense e a botafoguense olham para o espelho e veem o passado. Ah, vê coisa nenhuma, que coisa estúpida para se dizer, podem argumentar alguns que pensam como o dono do Botafogo - e me causa náuseas escrever isso porque time não pode ter dono, mas enfim -, John Textor.

Um mínimo de compreensão a respeito da alma humana sabe que traumas existem e que o futebol é um manancial deles. Se o jogo fosse jogado por máquinas não haveria trauma, obviamente. Mas como é jogado por homens e por mulheres, eles entram em campo, eles estão nas arquibancadas, eles estão nas salas, nos botequins, nos bares em que assistimos às partidas.