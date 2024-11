Entrevista bizarra de Raphinha é sintoma de uma seleção perdida e destruída

O empate contra o Uruguai, para quem viu o jogo com atenção, foi eloquente para falar de uma seleção que já não tem estilo ou filosofia. Bons jogadores escalados em posições que não são as suas e correndo como corremos em uma pelada para a qual não nos preparamos. Ao contrário da pelada, nesse jogo do escrete nacional o que falta é alegria.

O placar: Um a um, fora o tédio.

Na saída, Raphinha - um dos melhores nesse balaio amalucado - falou aos microfones da TV. E disse que foi um jogaço do Brasil. Jogou demais. Jogou para ca_lho. Vai ser difícil ganhar da gente, ele disse com a cara fechada e olhar perdido no horizonte.