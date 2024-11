Voltou a ser uma tristeza a vida do anti-flamenguista

Acabou-se o que era doce. Dois mil e vinte e três foi um ano de glórias. O Flamengo e seu elenco estrelar não ganharam nada e tropeçaram grandiosamente em jogos supostamente fáceis. Alegria-alegria.

Na infância, a gente não aprende apenas a amar um time; a gente aprende a detestar um outro. O que não ensinam - mas deveriam - é que o oposto do amor não é a raiva, mas a indiferença. Quando gastamos nosso tempo secando um rival, a gente indica que se importa com ele - e essa é a verdade indizível.

Zico, Tita, Junior e Adílio me fizeram chorar alguns rios. Lá dentro do meu coração de criança eu não sabia organizar o que sentia. Tristeza, claro, mas também um tico de admiração. Como jogavam bola. Como levantavam a torcida. Trancada no banheiro, eu apenas me entregava ao pranto. Só que a tristeza não estava sozinha dentro de mim - e isso eu levei anos para entender.