Busca pela arbitragem perfeita e pelo jogo sem erro vai destruir o futebol

Todos e todas nós que amamos esse jogo chamado futebol detestamos assistir a uma partida em que nosso time é, como dizemos livremente, roubado. Ainda muito pequena eu compreendi o sentimento de raiva que vem com as injustiças do campo. É detestável. Seria maravilhoso que nunca mais os juízes errassem. Mas o paradoxo é que, se isso acontecer, o futebol terá acabado.

O futebol comporta, como nenhum outro esporte, o erro. Lutar para minimizá-lo é uma luta justa. Lutar para acabar com ele é uma luta que, se vencida, terá liquidado o jogo como nós o conhecemos.

Juízes erram. Zagueiros erram. Atacantes erram. Treinadores erram. Torcedores erram. Erram todos aqueles encarnados em um corpo humano. Erramos querendo e erramos sem querer. É o que nos une: o erro.