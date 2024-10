A partir de janeiro de 2025, o Bragantino já pode contar com Jurgen Klopp

"The role may have changed but my passion for football and the people who make the game what it is has not". (Minha função pode até ter mudado, mas minha paixão pelo futebol e pelas pessoas que fazem isso acontecer, não)

Boa notícia para o clube de Bragança. E uma iniciativa que parece interessante até para alguém bastante crítica aos modelos de SAF como eu. Se for para pensar e implementar uma filosofia de jogo que seja inovadora, então a ideia de trazer Klopp é revolucionária.