Uma esquerda que aceita moralizar o debate sobre drogas perdeu seu rumo

O debate sobre o uso de drogas não pode ser um debate moral. Ele precisa ser um debate real. Livrar uma sociedade do abuso de drogas é entender por que estamos consumindo tantos entorpecentes de modos suicidas? Do que estamos tentando fugir? Por que o alcoolismo atinge os homens tão mais do que as mulheres? Como pensar em políticas públicas que deem conta de cuidar dos frequentadores das cracolândias?

Eu desconheço pessoas que não usem algum tipo de droga - lícita ou ilícita. Mas sei que só meus amigos ricos podem dizer que fazem uso de algum entorpecente. Do pobre espera-se retidão completa e absoluta, sem direito a cansar, sem direito ao ócio, sem direito a se entregar a qualquer tipo de euforia química mesmo que seja de forma controlada.