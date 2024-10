Precisamos falar sobre Fabio

O Fluminense venceu o Cruzeiro no Maracanã e escapou de afundar ainda mais no Z4. Agora, com 30 pontos, é o primeiro fora da faixa que indica quem cai esse ano. Vitória, Corinthians, Cuiabá e Atlético-GO, nessa ordem, são os últimos. O que fez o Fluminense vencer mesmo não jogando bem? O passe de Ganso que deixou Arias em posição de definir, verdade. Mas eu argumentaria que, mais do que isso, foram alguns milagres executados por Fabio antes de o Flu conseguir marcar.

Fabio tem 44 anos de vida e 28 de carreira profissional. Chamou a atenção do Brasil atuando pelo Vasco entre 2000 e 2005. Depois, foi para o Cruzeiro onde jogou 976 partidas e papou 12 títulos antes de ser negociado, sem nenhum tipo de honraria, com o Fluminense em 2022.

A venda de Fabio fez parte do pacote SAF da Raposa. Aqui é responsabilidade financeira, meu filho! Fabio era caro para a SAF e foi deixado de lado. Nem quero entrar no argumento do negócio em si. Quero falar da falta de elegância de se despedir de um ídolo sem festa, sem pompa, sem um ritual.