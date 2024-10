O maior desafio que Filipe Luis tem pela frente

Quando Pep Guardiola assumiu o Barcelona em 2008 ele deu início a uma revolução. Como todos sabemos, revoluções não são eventos, são processos que podem levar meses, anos e até décadas. Guardiola começou a sua em 2008 no clube em que atuou como jogador. Ele tinha 38 anos. É tentador avaliar que a revolução de Guardiola foi tática. Afinal, seu Barcelona jogava de um modo diferente em relação a todos os outros clubes, numa espécie de ciranda totalizante em que o time corria o campo inteiro com a bola nos pés e marcava sob pressão desde a saída de jogo do adversário. Eu vi esse time jogar a final da Champions em 2009, no estádio de Wembley, e observar das cadeiras a movimentação era perceber a revolução em toda a sua beleza.

Messi já era o cara e ele não parou de correr nem por um minuto.

E aí temos a base da revolução: o preparo físico. Ao assumir o time principal, em 2008, Guardiola fez isso: uma completa reformulação na preparação física. Não foi tática ou técnica sua imediata atuação; foi física.